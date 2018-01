A atriz Virginie Efira, que atua no filme Um Amor à Altura, acaba de confirmar presença no Festival Varilux de Cinema Francês 2016, que começa dia 8.

A belga está em Cannes esta semana, divulgando outros dois filmes que estão no festival francês: Victory e Elle.

Na programação do festival estão 15 filmes da nova safra do cinema francês em sessões no Rio, em São Paulo, Brasília e BH.