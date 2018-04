Gilmar Mendes traz para São Paulo o seu Instituto de Direito Público, que coordena em Brasília. E para dar a primeira aula magna, no dia 11 de dezembro, o ministro do STF convidou Michel Temer.

No grupo de professores do IDP São Paulo, entre outros, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Sergio Bermudes e Ives Gandra Martins.

Mendes, aliás, almoça nesta sexta- feira na SRB, comandada por Gustavo Junqueira. Convidados? Os principais sócios de escritórios de advocacia e empresários do meio rural. Na pauta, a insegurança jurídica.

E no dia 7, Junqueira promove evento em Paris com governo local, ambientalistas e nomes do agronegócio.