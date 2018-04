Jorge Wagensberg, diretor do Museu da Ciência de Barcelona, confirmou: virá a São Paulo, mês que vem, para palestra no Encontro Paulista de Museus, da Secretaria da Cultura. No Parlatino.

Veja também:

Lucilia Diniz é anfitriã da festa de lançamento do DVD do cantor Latino

Casa Hope inaugura sede própria com festa e show da cantora Maria Rita. Terça, 12.

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte