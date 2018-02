Ana Botin, presidente mundial do Santander, vem a São Paulo para, entre outras, receber com Michel Temer o prêmio Personalidade Brasil-Espanha, da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil – que comemora 60 anos. Dia 19, em jantar de gala no Leopolldo do Itaim.

