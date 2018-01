E não é que o mega investidor Warren Buffett conseguiu vir ao Brasil, assistir à abertura das Olimpíada no Rio, e ir embora sem ser notado?

Convidado por Jorge Paulo Lemann, Buffett – um dos homens mais ricos e bem sucedidos do mundo– foi inclusive homenageado com um almoço, no fim de semana, no apartamento carioca de outro G do grupo 3G: Marcel Telles.

Na av. Viera Souto, Ipanema, sob forte esquema de segurança.