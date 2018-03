Calvin Klein no Brasil, mas longe do Carnaval

Calvin Klein está no Brasil, mas passou longe dos camarotes do carnaval. O estilista americano visitou Paraty, na semana passada. Para despistar, hospedou-se na Casa Aurora, lugar que recebe serviços exclusivos da Pousada Literária, oficial da Flip.

Saideira

Em plena quarta de cinzas teve bloco de rua estreando no Rio. É o Na Lata, homenagem aos catadores e ambulantes, cujo ponto alto foi, no final, Preta Gil, que lembrou o aniversário da cidade com Aquele Abraço – o histórico sucesso de seu pai Gilberto Gil.

Biblioteca

O Itaú Cultural exibe, pela primeira vez, aquisições do seu acervo de livros de artista. São trabalhos de Sérvulo Esmeraldo, Arthur Luiz Piza, Sandra Cinto e Antonio Dias. Elas estão entre as 70 obras que o instituto apresenta na mostra Narrativas em Processo: Livros de Artista na Coleção Itaú Cultural – que abre no dia 8.