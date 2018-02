Jean-Charles Naouri, do Casino, fez pit stop, ontem, em São Paulo. Foi até o Pão de Açúcar falar com Enéas Pestana, mas não se encontrou com Abilio Diniz.

Na semana que entra, Naouri e Diniz vão negociar pessoalmente. Não gostaram do resultado produzido por Pércio de Souza e Ricardo Lacerda neste ano que passou.

Ontem, as reuniões meramente protocolares foram conduzidas por seus respectivos procuradores, Marcelo Ferro e Marcelo Trindade.