E no Parque São Jorge tem conselheiro intrigado com o fato de José Maria Marin ser o chefe da delegação do Corinthians no Mundial de Clubes, disputado em dezembro no Japão.

À coluna, dirigente desabafou: “A gente sabe, é um cargo simbólico. Mas por que não convidaram o Lula, que é corintiano?”

Vale lembrar: o presidente da CBF é famoso são-paulino.