Silvio Costa, do PT do B, tirou do baú um projeto de Eduardo Cunha para provocá-lo, anteontem, tão logo a OAB levou à Casa seu pedido de impeachment de Dilma.

Perguntou ao presidente da Câmara se não estava na hora de colocar na pauta a proposta dele, Cunha, de extinguir o OAB. A resposta foi… um sorriso amarelo.

Em tempo: a OAB também pede o afastamento de Cunha.