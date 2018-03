A mineradora canadense Kin Ross acaba de concluir projeto de US$ 570 milhões para expandir a mina de ouro do rio Paracatu, em MG.



A produção subirá de 5 para 18 toneladas de ouro por ano. É, apenas, a maior mina de ouro do Brasil.

