Com a fritura de André Vargas, já há quem acredite que Marco Maia ganha força no PT para voltar a presidir a Câmara, substituindo Henrique Eduardo Alves, do PMDB.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.