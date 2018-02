Lula criticou a falta de voos do Brasil para a África no jantar da Fiesp, semana passada. Desde 1975 trabalhando no comércio com países do continente, o trader Roberto Giannetti endossa: “Há demanda. Já conversei com as empresas aéreas e nada”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.