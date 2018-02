Quem procura…

Alckmin, Skaf e Padilha receberam esta semana, por e-mail, perguntas da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Principal assunto? A independência dos integrantes do MP, tema de projeto que altera a lei orgânica da categoria – cujo autor é o procurador-geral, Elival da Silva Ramos.

Nas respostas, os candidatos do PMDB e do PT se mostraram preocupados com o fato de a proposta “retirar uma série de atribuições dos procuradores e centralizar as decisões no gabinete” de Ramos.

Já o governador afirmou que “o projeto foi discutida nas esferas administrativas” e que, na assembleia, “o diálogo permanece aberto”.