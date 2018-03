Quem paga?

Além da questão dos royalties da PEC 300, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, está bastante preocupado com diversas questões fiscais: um “barro que tem de ser amassado com governadores até dezembro”.

Em conversa com a coluna, Campos citou o indexador da dívida dos Estados (ainda cobrado por meio da fórmula IGP-DI mais 11%), despesas com precatórios, Simples Nacional e indexador do piso salarial do magistério. “Não se está prestando a devida atenção ao buraco que este imbróglio vai criar.”

Fica aqui o alerta.