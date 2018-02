Está nas mãos de Dias Toffoli, do STF, a decisão sobre caso polêmico do início do ano: se o ministro da Defesa pode, ou não, nomear ou promover pessoal militar — tarefa que antes cabia aos comandantes das três armas. Em abril, decreto de Dilma a respeito provocou insatisfação entre militares. Em novo texto, ela autorizou o ministro a delegar as decisões.

O que falta, então? Julgar uma Adin do nanico PSC sustentando que só o Congresso pode legislar sobre o assunto.

Quem nomeia 2

Toffoli, nomeado relator, quer resolver logo a questão. “Vamos ouvir a Presidência, a AGU e levar direto ao plenário”. Mas nada impede, no momento, que o caso se arraste ao longo de 2016.