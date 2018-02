No encontro em que se anunciou, em Brasília, a licença para a operação de Belo Monte, na terça-feira, um ambientalista perguntou a certa altura a Marilene Ramos, do Ibama, quem fiscalizaria as ações – ou omissões – do Estado na relação com os índios do Xingu.

Resposta, no ato: “O eleitor, quando escolhe o presidente”.