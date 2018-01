De olho na reforma ministerial de Dilma, tem gente no PT de SP tentando emplacar o nome de Danilo Miranda para possível substituição de Ana de Holanda, na Cultura.



Procurado para comentar, o presidente do Sesc no Estado de São Paulo está de férias no Chile. Incomunicável.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.