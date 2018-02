Um dos principais nomes da Bienal de Veneza, Isaac Julien, visita hoje o Galpão VB – nova sede do Videobrasil, que abre dia 8 outubro. Verá de perto os detalhes do Festival, que terá três exposições simultâneas – uma no galpão e duas no Sesc Pompeia.

