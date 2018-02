A bola da última partida de Pelé com a camisa da seleção irá a leilão. A raridade tem assinatura do rei e outros atletas que jogaram em 18 de julho de 1971, no Maracanã – 2 a 2, com a Iugoslávia.

Entre os dias 14 e 16, na Salles e Von Brusky, em São Paulo.