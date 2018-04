A Prefeitura está prestes a levar o prédio do Itaú Unibanco na rua Boa Vista, no centro. Por quanto? Calcula-se R$ 30 milhões. Abrigará a Secretaria de Finanças, até então espalhada em quatro endereços. O edifício, ao lado do Cidade 1, ocupado pelo Governo Alckmin, também era cobiçado pelo Estado.