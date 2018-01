Descoberta da secretaria da Fazenda de Alckmin. Desde que foi criada, em 2007, a nota fiscal paulista devolveu R$ 750 milhões a consumidores de… outros estados – 9% do total de R$ 8,7 bilhões. Líder do ranking de ‘estrangeiros’? Rio, com R$ 142 milhões. Vice? MG.

