Quem chega

Desembarca hoje no Brasil – mais precisamente no aeroporto de Guarulhos – Abdulaziz bin Abdullah, terceiro filho do rei Abdullah, da Arábia Saudita. Não poderá aterrissar na Base Aérea, conforme previsto, devido ao… tamanho de seu avião.

O príncipe escolheu São Paulo para entregar, amanhã, com Geraldo Alckmin, o Prêmio Internacional do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas Rei Abdullah bin Abdulaziz al-Saud. Para traduções da língua árabe. Com US$ 1 milhão distribuídos em cinco categorias, premiará, pela primeira vez, um brasileiro – o professor João Batista Vergens, da UFRJ.