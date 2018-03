Jérôme Valcke conversou, ontem, com Aldo Rebelo. Quis saber, a título de curiosidade, o que vai fazer o Brasil com os estádios pós-Copa do Mundo. E lembrou ao ministro do Esporte o caso do Green Point, estádio da Cidade do Cabo: sua manutenção custa R$ 10 milhões por ano.

Ano passado, o governo sul-africano aventou até a possibilidade de demolir a arena – e erguer um condomínio de casas populares no local.