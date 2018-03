Enquanto o Rio corrre atrás do prejuízo pelo incêndio que destruiu parte das obras de Hélio Oiticica, em Porto Alegre a Fundação Iberê Camargo mantém mais de 4 mil obras e 20 mil documentos do artista.

Com ajuda de Jorge Gerdau, que se empenhou na tarefa, e da viúva do artista, Maria Camargo – que, aos 93 anos, cuida do acervo.