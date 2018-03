O queijo mineiro, quem diria, é tema de polêmica. Helvécio Ratton lançará, no fim do mês, documentário levantando uma questão sobre a iguaria.

Seus produtores, apesar de terem conseguido registro do queijo como patrimônio cultural do Brasil, não têm autorização para comercializar o produto fora do estado de Minas Gerais. Não atendem à legislação federal, criada em 1952.