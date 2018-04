Queda em SP não tira o sono

São Paulo não terá que fazer novos contingenciamentos por causa da primeira queda real (0,4%) da sua arrecadação em quase 10 anos, registrada neste primeiro quadrimestre. Segundo o secretário da Fazenda paulista, Mauro Ricardo, são R$ 1,3 bilhão a menos na soma dos quatro meses mas o Estado já havia contingenciado R$ 1,6 bilhão em janeiro. “Portanto ainda há uma folga”, contabiliza.

É fato que o Estado que mais arrecada no Brasil não tem do que reclamar, se a comparação for feita com a arrecadação do Tesouro Nacional. Só nos primeiros três meses do ano – quando São Paulo ainda operava no azul – o governo Lula perdeu 6% da sua arrecadação em termos reais, algo como R$ 10 bilhões.

Imaginem quando somarem o mês de abril.

