Queda de desmatamento garante discurso para Encontro do Clima

O timing do governo até que funcionou direito. A divulgação ontem, terça-feira, dos dados positivos sobre a queda do desmatamento na Amazônia — 16% em relação ao ano anterior –, coincide com a proximidade do encontro anual da Conferência do Clima.

Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente tem um bom discurso à mão para mostrar daqui a três semanas, em Bonn, na Alemanha. O encontro durará duas semanas.

Na plateia estarão delegados de mais de 150 países. E a tarefa de cada um será contar o que faz para garantir os avanços do Acordo de Paris.