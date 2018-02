Quebra-cabeça

Descoberto: Tiririca, eleito deputado federal, tem carteira nacional de habilitação. O que, teoricamente, significa que ele sabe ler e escrever. Segundo o Detran, é impossível que um analfabeto obtenha CNH. “A não ser que a carteira seja ilegal”, observou um despachante à coluna. A existência do documento é uma boa forma do new-parlamentar provar ao juiz da 1ª Zona Eleitoral que não é analfabeto e que sabe interpretar as leis de trânsito.

Indagado pela coluna sobre a CNH do palhaço, o promotor Maurício Lopes avisa: o tema está sob investigação.