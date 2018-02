Clima ruim. Sócios do Jockey se reúnem para exigir transparência do presidente Eduardo da Rocha Azevedo. Particularmente, no processo de escolha da empresa que será parceira na gestão do turfe e do contrato que deu à XYZ o direito de construir anfiteatro para shows no campo de futebol.

As negociações estão sendo mantidas a sete chaves.

Quatro patas 2

Rocha Azevedo foi eleito pelos turfistas contrários a Marcio Toledo com a certeza de gestão clara e compartilhada. Justamente os que cobram hoje.