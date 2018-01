Acontece amanhã, na Hípica Paulista, a final do Circuito Hermès Young Talent. Com quatro etapas de competições de salto, o torneio dá ao vencedor dez dias de treino com Rodrigo Pessoa durante o Winter’s Equestrian Festival, em Wellington, na Flórida.

