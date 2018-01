Quatro olhos

Jonathan Assayag e Naomi Arruda são os criadores da Lema21, marca de óculos online que comercializa todos os seus modelos – tanto os escuros, quanto os de grau – por R$ 267. “Nossa intenção é oferecer um produto de excelência com um preço justo”, explica Naomi, que atuou por 10 anos no mercado de luxo em Nova York. “Funcionamos exatamente como uma ótica de rua: as pessoas mandam suas receitas e em 3 dias úteis recebem seus óculos em casa ”, emenda Jonathan, que já trabalhou no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Além do serviço online, a empresa oferece o sistema de experimentação em casa: o cliente escolhe 3 modelos que chegam até seu endereço para decidir com calma qual quer levar. A sacada da dupla ganhou, em abril de 2012, o prêmio de melhor business plan da América Latina no Harvard Alumni New Venture Contest. E chamou a atenção de investidores do porte de Chamath Palihapitiya (ex Facebook) e Romero Rodrigues (Fundador do Buscapé), entre outros.

