Rivais de um Concurso Chopin que se tornou célebre em Varsóvia, em 1980, dois grandes pianistas da atualidade cruzam hoje o palco da Sala São Paulo.

O vietnamita Dang Thai Son – que venceu aquele concurso – toca com a Osesp de manhã. E o iugoslavo Ivo Pogorelich de tarde, com Roberto Minczuk regendo a Sinfônica do Rio.