Quatro mãos

Luciane Gerodetti e Liliane Beneduzzi Sancovsky acabam de inaugurar o ateliê da Ga’u – marca especializada em couro –, em um charmoso prédio comercial na Oscar Freire. O lema das moças são as peças lego: “Procuramos fazer roupas que possam ser dois em um. Exemplo: vestido com franjas com a possibilidade de removê-las. Assim, a pessoa terá dois vestidos de estilos diferentes”, explica Luciane, que, além de ser diretora criativa da Ga’u, é roteirista, psicóloga e já desenvolveu florais na Chapada Diamantina. Ufa! “Outra característica marcante é que nossas peças são feitas a mão e em baixa escala. Não queremos as clientes vestidas… iguais”, conclui Liliane.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.