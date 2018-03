Luiz Edson Fachin, pelo visto, pode encomendar a toga de novo ministro do STF. Já tendo a seu favor o relator (tucano) de sua nomeação no Senado, Álvaro Dias, e elogios do jurista Miguel Reale Jr., ele acaba de faturar o apoio dos procuradores da República (ANPR) e do Ministério Público (Conamp).

