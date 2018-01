Velha história

Para alguns adversários, as pressões de Dilma para tirar Augusto Nardes do processo das contas de 2014 traz à memória… Getúlio Vargas. Em 1937, o então presidente teve suas contas rejeitadas, no mesmo TCU, pelo ministro Francisco Thompson Flores. Na época, Getúlio articulou com o Congresso para que rejeitasse o parecer do TCU e aprovasse suas contas. O episódio aconteceu em abril e o presidente tornou-se ditador em novembro daquele ano.

Thompson Flores foi removido do posto pela ditadura Vargas em abril de 1945 — oito meses antes de ela cair.