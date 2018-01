No conjunto de comemorações de seus 40 anos, o Grupo Corpo ganha grande retrospectiva, em dezembro, no Itaú Cultural. A mostra vai mergulhar no universo da companhia dos irmãos Pederneiras, com fotos e vídeos das apresentações e seus bastidores.

E o grupo será responsável, também, por encerrar a programação do ano do Auditório Ibirapuera.