Ex-professores e ex-alunos da Caetano de Campos se movimentam para criar o Museu da Educação Paulista. A ideia já conta com a simpatia do Centro de Referência Mario Covas, onde está abrigada boa parte do acervo. A Secretaria da Educação informa que está disposta a avaliar a proposta.

