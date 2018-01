As principais queixas sobre as universidades paulistas são a respeito de cobrança – quase metade do total. Os dados são do Procon.

Problemas com contratos, prestação de serviços e não fornecimento de documentos escolares totalizam 48%.

Quadro negro 2

O Grupo Uniesp e a Anhanguera Educacional ocupam, pelo segundo ano consecutivo, os dois primeiros lugares no ranking de reclamações. A Uninove subiu uma posição e vem em terceiro lugar.