Maitê Proença será uma das participantes do quadro do Domingão do Faustão, Truque Vip. Ao lado de Bruno Garcia, Ludmilla e Rafael Vitti.

Os competidores vão aprender truques de mágica do tipo mentalismo, escapismo, ilusionismo e irão apresentar ao público nesse domingo.

A competição dura cinco semanas. Cada participante apresenta um número diferente e é avaliado pelo auditório e por votação do público de casa.