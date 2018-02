Marcelo Motta, da Associação dos Amigos do Itaim Bibi, reuniu-se anteontem com uma comissão de cinco advogados.

Preparam argumentos para pedir a impugnação imediata do edital a ser publicado por Kassab, que autorizará a troca de “quadra” do Itaim por 200 creches.

