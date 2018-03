Mais um episódio da novela do “quarteirão da cultura”, terreno no Itaim que a Prefeitura queria lotear. Moradores que acompanham o pedido de tombamento no Condephaat estranharam o fato de o processo ter desaparecido do site do Conselho.

A Secretaria de Cultura informa que isso é normal quando um caso segue para avaliação de um conselheiro – que tem até 30 dias para dar parecer.

Acontece que o sumiço data de… fevereiro.