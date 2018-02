O projeto do Memorial da Advocacia (que será abrigado no prédio onde funcionou a Auditoria da Justiça Militar, na ditadura) esbarrou em construção… irregular, que não consta da planta original.

Indagada, a Secretaria do Patrimônio da União informou que a edícula, nos fundos do imóvel, foi construída pelo Exército nos anos de chumbo. E que “isso não prejudicará o projeto de implantação do memorial…”