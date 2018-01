Puro criativo

De caneta na mão, Celso Loducca autografa quinta-feira, na Casa do Saber, o livro Grandes Criativos. Trata-se de uma publicação que reúne entrevistas que o publicitário fez com diversas personalidades que faz questão de denominar de autores também. Entre seus eleitos estão Alex Atala, Alexandre Machado, Eduardo Srur, Marçal Aquino, Marcelo Rosenbaum, Paulo Lima, Rodolfo Garcia Vásquez e Ronaldo Bastos. Os assuntos do livro nasceram de um curso homônimo que Loducca comandou na casa, no qual expôs, detalhadamente, alguns dos caminhos que levam mentes criativas às grandes ideias.

