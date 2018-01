Ações para punir ou investigar a conduta de juízes somam a maior parte dos processos julgados pelo CNJ: nada menos que 43%. Pelo menos, é o que mostra levantamento fresquinho do órgão que revela também ser este o tema de 35 dos 80 processos julgados do início do ano até o dia 16 de julho.

São casos de punições disciplinares e abertura de processos administrativos.