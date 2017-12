A CBF trabalha, nos bastidores, para tentar barrar parte de relatório do Proforte, cuja aprovação será debatida hoje na Câmara. O texto impõe à confederação que passe a contribuir financeiramente para o desenvolvimento do esporte estudantil no País.

