Publicitária e modelo criam brechó com peças de desapego de famosas

Criado há um ano pela publicitária Camilla Marinho e pela modelo Marina Theiss, o D.A.M.N Project (uma abreviação de Design, Arte, Moda e Neon) abre nesta quinta-feira, 4, seu primeiro córner permanente. Instalado na galeria New Creators — na rua Lisboa, em Pinheiros — será um espaço dedicado a novos criadores.

Com curadoria das duas, o espaço terá uma seleção de peças icônicas e autênticas de marcas como Paula Raia, Cris Barros, Lilly Sarti, Dolce & Gabanna, Chanel, Christian Louboutin, Chloé, Isabel Marant, Jimmy Choo, entre outras.

Camilla e Marina adquirem o acervo garimpando no Brasil e em suas viagens pelo mundo e por meio do ‘desapego’ de fashionistas que acreditam na iniciativa. Além disso, elas têm acesso a alguns dos guarda-roupas mais exclusivos e estilosos do mundo da moda — de personalidades como Alline Moraes, Ana Beatriz Barros, Cris Barros, Thaila Ayala, Mari Weickert, Kelly Piquet, Carol Ribeiro, Cintia Dicker, que apoiam o projeto doando peças do seu closet.

Que, quando vendidas, têm renda revertida para projetos sociais.