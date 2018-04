Publicitária cria marcas de joias para aliviar a rotina corrida das agências

A publicitária Manoela Neuenschwander viu no design de joias um escape para a rotina corrida das agências de publicidade. “Teve uma fase em que eu trabalhava 24 horas por dia. Foi ai que me deu um clique e vi que isso não ia dar certo”, conta. “Sempre vi nas joias uma maneira de manter as historias e memórias vivas”. Em novembro nasceu a NEU, que Lela define como: “Uma marca de joias delicadas e simples, para serem usadas em qualquer ocasião”. Seu forte são as peças feitas sob encomenda, mas ela também faz coleções, que podem ser encontradas através do Instagram da marca.