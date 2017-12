Publicitária aluga ilha de Bruno Barreto e oferece estadia de luxo

A publicitária Karla Ricco fez uma escolha ousada. Alugou, com opção de compra, a Ilha do Pico, na baía de Paraty, do cineasta Bruno Barreto. Lá, amigos têm a opção de alugar um bangalô ou duas suítes da casa principal – que tem deck, biblioteca e salas de estar, de jantar, de jogos, de cinema e de repouso. A ideia é que os hóspedes fiquem com a sensação de que estão sozinhos na ilha. Karla, que conta com os investidores Orlando e Sílvia Leone, pretende construir em torno de 15 bangalôs no futuro. Atualmente, oferece serviços de luxo, mas sem formalidades. No lugar do cardápio fechado, é servido o que tem de mais fresco – as ostras e vieiras são colhidas vivas no dia. E o café da manhã não tem horário. “Se quiser acordar e tomar ao meio-dia, vai tomar ao meio-dia”, orgulha-se.

