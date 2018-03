PT na TV 2

A cúpula nacional do partido enviou cartas aos diretórios estaduais com recomendações específicas para cada um. Já há “dissidências”. No programa carioca, no dia 5, por exemplo, Dilma não aparecerá segundo Alberto Cantalice, presidente do PT de lá.

A estrela será Lindberg Farias, que decidiu peitar o companheiro Sergio Cabral.

