PT e PSDB, os grandes perdedores da crise

Não é segredo para ninguém que a paisagem política do País vai mudar muito daqui para a frente. Mas poucos se deram conta de que no novo cenário há dois grandes perdedores – justamente os que, nos últimos 22 anos, foram os principais polos de poder: PT e PSDB. “Um, porque é o principal derrotado do momento e perde o Planalto. O outro porque não será governo mas também não será mais oposição. Quando muito, um sócio minoritário que entra no poder pela porta dos fundos.”

É assim que Marco Antonio Teixeira, da FGV, vê o futuro imediato do País, no momento em que tramita no Senado o pedido de impeachment de Dilma, com viés de “sim”.

Veterano estudioso da vida partidária, Teixeira vai adiante: o petismo “cometeu erros marcantes” e afastou-se de seus projetos e suas bases. Já os tucanos “pagam o preço de não ter um projeto partidário para esta hora. O que ele tem são projetos de seus líderes”. Com uma diferença crucial. “O PT volta à oposição, onde estará à vontade, torcendo para o fracasso de Temer e se organizando para 2018.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E o PSDB? Vai ficar ao lado do PMDB, mas sem tomar as decisões. Vai auxiliar na economia, mas sem faturar um eventual sucesso – como ocorreu em 1993, quando FHC era ministro do peemedebista Itamar. “O partido, provavelmente, continuará dividido entre os planos de Aécio, Alckmin e, talvez, Serra.” Por que talvez? É que Serra “pode decidir sair da sigla, tornar-se ministro de Temer e tentar suceder-lhe”.

Quanto às outras 33 siglas partidárias, o analista as resume num dado expressivo: “Na recente janela partidária que permitiu a troca de partido, o maior beneficiário foi… o PP. Que é, entre outras coisas, o que tem mais nomes investigados na Lava Jato”.

E convém não olhar esse novo quadro com olhos “antigos”, avisa. Pois hoje “temos o povo nas ruas, indignado e bem informado sobre a política e exigindo novas regras para a relação governo-sociedade”. Isso resolve? Sim e não. Por um lado, é fato que já tivemos indignações, antes. Elas se repetirão enquanto não houver uma reforma estrutural do Estado. “Qual o tamanho de Estado que a maioria de fato quer? E quais as suas reais prioridades? Deve continuar deficitário e preservando direitos?”

O lado bom, em tudo isso, segundo ele, é que a participação do cidadão já não é passageira – ela ganhou força em 2013 e se mantém forte até agora. “Essa pressão funcionou para se aprovar a Lei da Ficha Limpa, a Lei Anticorrupção, a Lei da Transparência. PF e Ministério Público têm sido decisivos ao passar um pente-fino no papel de grandes empresas na vida política. Hoje uma empresa vai pensar dez vezes mais antes de pedir ou oferecer qualquer coisa a um político”.

Mas, cauteloso, ele adverte que “a racionalidade não nos permite ser muito otimistas”. Pois ainda falta uma receita para “superar a desconexão entre a política e a sociedade”. / GABRIEL MANZANO